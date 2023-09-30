روسيا تسقط أهدافا جوية فوق بيلجورود

أعلنت مقاطعة بيلجورود الروسية، فيتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، أنَّ الدفاعات الجوية قد أسقطت أهدافًا جوية بالقرب من مدينة بيلجورود، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، ونقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية" .

وأوضح "جلادكوف" عبر موقع تيليجرام: "جرى تفعيل الدفاعات الجوية فوق بيلجورود ومنطقة بيلجورودسكي، وجرى إسقاط أهداف جوية عند اقترابها من المدينة".

وأضاف: "الخدمات التشغيلية تقوم بتوضيح العواقب على الأرض، ووفقًا للبيانات الأولية، لم يكن هناك ضحايا أو أضرار".

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.

كما تحاول كييف مهاجمة السفن الروسية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم.