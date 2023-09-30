ألوان تكشف عيوب الجسم.. ابتعدي عنها

اختيار ألوان الملابس يجب أن يناسب شكل الجسم ولون البشرة وأشياء كثيرة فهناك ألوان تظهر عيوب الجسم أو لا تناسب لون البشرة، ومن ضمن الألوان التي تكشف عيوب الجسم لذلك يجب الابتعاد عنها هي:

- ألوان فاتحة منحفة



إن ارتداء الألوان الفاتحة بأسلوب ذكي يمكن أن يتمتع بتأثير منحف لذلك يمكن إلا تناسب الجسم الجسم النحيف وليس دائما لا تناسب الجسم الممتلئ، ومن أبرز الألوان الفاتحة التي يمكن التلاعب بها مع الأجسام “المرجاني، البرتقالي، الأحمر الكرزي، الأزرق الفاتح، الأخضر الزمردي، والأزرق الفيروزي، أزرق الشفق، الأصفر الخردلي، والأزرق النيلي”.

وإذا كنت تبحثين عن إطلالة منحفة أكثر رقة جربي التدرجات الباستيلية والتدرجات العارية، وهي “ألوان البيج الفاتح، الأخضر المائي، الزهري الهادئ، الزهري المبودر، البيج الرملي، الأصفر الفاتح، الفيروزي الفاتح، الأخضر الهادئ، والبيج الذهبي” لذلك فهذه الألوان غالبا لا تناسب الكثير من الأجسام.

-ألوان تناسب الجسم الممتلئ

تجنبي الألوان القوية أو النيون والجاي إلى الألوان الأساسية والداكنة كالأسود، الرمادي، البني البنفسجي والزيتي والأزرق الداكن، فهذه الألوان تساعد على إخفاء العيوب وفي نفس الوقت يمكن أن تزيد نحافة الجسم النحيف.