ألوان مكياج تساعد على إخفاء عيوب البشرة

المكياج أداة تجميلية قادرة على صنع المثير في البشرة بداية من إخفاء جميع عيوب البشرة ثم إبراز جمال البشرة ونحت البشرة بشكل جذاب وحتى تغير لون البشرة وإضافة لمعة غير موجودة في الحقيقة، ومن أهم استخدامات المكياج لإخفاء العيوب من بقع ومسامات واسعة وحبوب وهالات سوداء، لذلك تبرز «البوابة نيوز» ألوان المكياج التي تخفي عيوب البشرة.

-ألوان قادرة على إخفاء عيوب البشرة:



الكونسيلر:

هو الأداة المثالية لإخفاء علامات التعب عن الوجه، فهو غير قادر على حل مشاكل البشرة الأخرى كفقدان الحيوية، والاحمرار، والتصبغات الجلدية.

هناك مستحضرات تجميل بألوان الأصفر، والأخضر، والأزرق، والبرتقالي القادرة على إخفاء معظم مشاكل البشرة التي تعانون منها بشكل يومي.

اللون البيج يستعمل مصححاً إذا كنتم لا تعانون من أي عيوب بارزة وترغبون فقط بإضفاء بعض الإشراق على أقسام محددة من الوجه كما يمكن استعماله كأساس لأحمر الشفاه.

اللون الأزرق الليلكي يستعمل لإخفاء البقع الداكنة وإضفاء الحيوية على البشرات الشاحبة.

اللون البرتقالي يناسب البشرات الكامدة وتتم الاستعانة به لإخفاء الجيوب المنتفخة التي تظهر أسفل العينين وينصح باعتماد البرتقالي المائل إلى الأحمر للبشرات الداكنة جداً.

اللون الأخضر يستعمل لإخفاء البثور والاحمرار الذي يظهر على البشرة.

اللون الأصفر يزيل الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، وخاصة تلك التي يميل لونها إلى البنفسجي كما أنه مثالي في حال استعماله كأساس يساعد على تثبيت ظلال العينين على أن يتم تطبيق جميع هذه الألوان بطبقة رقيقة جداً للحصول على المفعول المطلوب.

تتوفر مستحضرات التصحيح هذه بصيغ مختلفة، قد تأخذ شكل كريم، أو بودرة، أو سائل، أو جل، أو حتى قلم مما يسمح بالتحكم بكثافتها وبتلبية كافة المتطلبات في هذا المجال.



ينصح الخبراء بتطبيق المستحضر المصحح قبل كريم الأساس وقبل البودرة، على أن يتم تمويهه بواسطة الإصبع أو الإسفنجة.

أما لإنعاش البشرة الفاقدة للحيوية أو المائلة إلى اللون الرمادي، فينصح بتطبيق لمسات من المصحح الأزرق على كامل الوجه وتمويهه جيداً قبل تطبيق كريم الأساس.

ADFFB079-144B-4E02-A616-BC1B612D9FE0

3DCFA11F-B991-437E-A87B-5017F9D18F73