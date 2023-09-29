وكيل تعليم المنيا للبوابة نيوز: جاهزون للعام الدراسي الجديد

قال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن ٣٢٥١ مدرسة تعليم عام وفنى موزعة فى تسع إدارات تعليمية ستستقبل ١,٤٩٩,٠٠٠ مليون وأربعمائة وتسع وتسعين ألف طالب وطالبة وهى نسبة ليست بالقليلة .

وأكد مصطفى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن المديرية استعدت لاستقبال مليون ونصف مليون طالب من أبناء المحافظة ، بتوجيه ومتابعة اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية ، مشيرا إلى أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على النحو التالي : اليوم الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر المقبل سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى وهى ( حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 و أولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى) ، على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية فى اليوم التالى يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر ،

ولفت إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر

و شدد مدير المديرية علي أن هناك تعليمات لجميع مديري الادارات بعدم ربط المصاريف بالكتب الدراسية التي سيتم تسليمها من أول يوم دراسي كما شدد على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم ، وحظر تواجد الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب داخل المدارس ، ويسمح باستخدام التليفون المحمول غير المزود بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، كذلك الاهتمام بيوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس، مع الإشارة إلى توافر بنوك للأسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم لجميع المراحل الدراسية، وحظر تحصيل آية مبالغ مالية تحت آية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.





كما تم مناقشة آليات سد العجز ومنها الاستعانة بمعلمين بالأجر وفقا للضوابط المحددة، وسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 الف معلم بداية العام الدراسي الجديد وفقا لما يرد من تعليمات من وزارة التربية والتعليم، وضرورة تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

ووجه مصطفى بالاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتجهيز القاعات الدراسية بكل إدارة تعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وتفعيل استخدام القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحتها لجميع الطلاب.