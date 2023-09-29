إيطاليا: يتعين نقل المهاجرين للدول التي تدعم منظمات الإنقاذ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قال اليوم الجمعة، إن المهاجرين الذين تنتشلهم سفن الإنقاذ من البحر لابد من إرسالهم إلى الدول التي تدعم المنظمات الخيرية غير الحكومية، مطالبًا بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي

تأتي تعليقاته عقب تأكيد برلين هذا الأسبوع، أنها تقدم الدعم المالي إلى ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية، تعمل في البحر المتوسط وتجلب المهاجرين بانتظام إلى إيطاليا

وأغضبت هذه التعليقات حكومة إيطاليا التي تكافح للتعامل مع زيادة حادة في أعداد المهاجرين منذ توليها السلطة قبل عام، وتتهم المنظمات الخيرية بتشجيع الأفراد على الإبحار في رحلات خطرة، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية.

وفشل وزراء داخلية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي -على نحو غير متوقع- في التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة يوم الخميس، بعد أن قالت روما إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة النص.

وقال "تاياني" للتلفزيون الرسمي الإيطالي: "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد.. ينبغي للمنظمات غير الحكومية التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".

وكتبت جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى المستشار الألماني أولاف شولتس لتخبره بأنها "دُهشت" لمعرفتها بالتحرك الألماني لتمويل المجموعات الخيرية.

واجتمعت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا مع تاياني، الخميس الماضي، ودافعت عن القرار قائلة إن المجموعات تنقذ الأرواح.