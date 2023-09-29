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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صيادية الفيوم تحتفل بأوائل الشهادة الإعدادية والثانوية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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نظمت نقابة صيادلة الفيوم حفلها السنوي الذي ينفذه مجلس النقابة إقامته سنويا برئاسة الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة وعضوية كل من الدكتور شريف نصار آمين عام النقابة والدكتور نادي حافظ وكيل النقابة والدكتور حسن مصطفى آمين صندوق النقابة وتم الحفل بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور  محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم والدكتور مراد احمد حسن مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام نائبا عن الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتورة ميرفت فؤاد حبيب رئيس هيئة الدواء المصرية بالفيوم والدكتورة رحاب الجبيلي مديرة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم والدكتور محمد سليم مدير إدارة التراخيص الطبية بهيئة الدواء المصرية بالفيوم  وشرفنا بالحضور أيضا الدكتور عرف صبري نائب رئيس الجامعة ونقيب العلميين بالفيوم والدكتور علاء العشيري نقيب أطباء اسنان الفيوم.
وأعرب الدكتور ربيع السوداني عن سعادته بنتيجة الشهادة الاعدادية والثانوية هذا العام خاصة أن قائمة الأوائل ضمت طلابا من أبناء الصيادلة المتفوقين.
وأثني الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة علي الفائزين في مسابقة القرآن الكريم هذا العام وكان منهم الصيادلة وأبنائهم المتميزين 
وتضمن الحفل كلمات تشجيعية من المنصة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المتفوقين ومن حفظة القرآن الكريم. 

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صيادية الفيوم نقابة الصيادلة بالفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية والثانوية بالفيوم احتفال
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