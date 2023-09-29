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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشارى عمرانى يوضح أبرز إنجازات الدولة فى مجال الإسكان.. فيديو

الإسكان
الإسكان
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كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن أبرز إنجازات الدولة في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك انتشارًا عمرانيًا كبيرًا في ربوع الوطن، يوازي ضعفي الكتل العمرانية التي كانت موجودة من قبل.

وأضاف أن هناك انتشارًا للوحدات السكانية بجميع المستويات داخل مصر، بل بالعكس هناك تملك للأجانب والعرب خاصة في المناطق الجديدة.

وأوضح أن الدولة تبنت مشروعات للتعامل مع هذه المناطق القديمة بأكثر من طريقة وهي عملية التجديد الحضاري في مناطق بعينها وبحوالي 357 منطقة خطرة على الصحة والحياة.

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التخطيط العمراني التنمية الشاملة التخطيط انجازات الدولة
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