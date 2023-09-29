غرفة الشارقة: منصة "صاغة الإمارات" تستهدف دعم المشروعات الصغيرة

قال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة إن منصة "صاغة الإمارات" التي تتيحها الغرفة سنوياً في "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" تأتي ضمن جهودها الرائدة في دعم وتوجيه رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات ليحققوا النجاح المرجو في أعمالهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية والاستمرار بأعمالهم في بيئة تحفيزية تدعم جهودهم لمواصلة الإبداع والتطوير.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى الأول من أكتوبر الجاري أنظار الزائرين لما تضمنه من عروض متميزة لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية التي تمزج بين مفردات التراث المحلي بالتصاميم المعاصرة.

وذكر “ العويس” في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “ وام”، إلى أن المنصة تشهد سنوياً نموا في أعداد المشاركين من رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المواهب نظراً لأهميتها في إتاحة الفرصة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

وأوضح أن المصممين الإماراتيين في منصة "صاغة الإمارات" قد شاركوا وسط إشادة الزائرين للمعرض، حيث تألق المصممون والمصممات الإماراتيين في عرض إبداعاتهم المنفردة واستطاع رواد منصة "صاغة الإمارات" جذب العديد من الزوار الذين توافدوا للاطلاع على مجموعة متنوعة من الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب واللؤلؤ والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى والتي حملت كل منها بصمة خاصة بأشكال فريدة وألوان بديعة وعكست حرفية صانعيها الموروثة عن الآباء والأجداد.

وقالت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات"، إن المنصة عقدت ورش عمل مبتكرة عدة تناولت دمج الطبيعة والبيئة الصحراوية والبيئة البحرية في تصميم المجوهرات حيث استفاد المصممون والمصممات في معرفة اتجاهات جديدة لصياغة المجوهرات محلياً إضافة إلى تعليم المبتدئين كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة واختيارها بالشكل الصحيح عند تركيبها على الذهب والألماس، مشيرة إلى التركيز على تعزيز ممارسات الاستدامة في صناعة الذهب عبر العمل على إدخال الموارد الطبيعية في صياغة الذهب ومنها نواة التمر التي زينا فيها الحلي وكذلك الأصداف وغيرها من الموارد الطبيعية التي تتوافر في بيئتنا بكثرة ونعمل على استخدامها وتوظيفها في صنع المجوهرات.

وأكدت عزة الجروان إحدى المشاركات في الورش التدريبية لمنصة "صاغة الإمارات" استفادتها من التجربة في دمج اللؤلؤ المحلي بالتصاميم الإيطالية بشكل يعطي جماليات عصرية ويحمل روح الأصالة والتراث، مشيرة إلى أن منصة "صاغة الإمارات" قدمت لها فرصة التعرف إلى طرائق التسويق وترويج المنتجات.

وقالت فاطمة المهيري مصممة مجوهرات وخبيرة أحجار كريمة إنها تشارك للمرة الثالثة في منصة "صاغة الإمارات" من خلال مجوهراتها الحديثة لكن مع إضافة لمساتها التصميمية من الأحجار الكريمة بألوان وأحجام غير مألوفة، مشيرة إلى مشاركتها في ورشة حول تطوير إدارة الأعمال للمبتدئين وتعليمهم استراتيجية للتسويق والبيع والتعرف بعمق إلى فرص تقييم مشروعاتهم وخصوصيتها في تجارة المجوهرات.

وأكدت هند الأنصاري التي تشارك منذ سنتين في منصة "صاغة الإمارات" أنها استفادت من المشاركة بعرض تجربتها في التعامل مع المجوهرات الحديثة وفق رؤية تراثية راقية أضافت جماليات جديدة إلى المشغولات المعروضة ضمن مجموعتها حيث اختارت الأنصاري عرض تصاميم اللؤلؤ البحريني الأصيل ودمج قطع نادرة لـ اللؤلؤ بالألماس في تشكيلات جمالية تبرز عمق مشاركتها في منصة "صاغة الإمارات" بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

ويشهد "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" مشاركة أكثر من 500 عارض محلي وعالمي إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع.

