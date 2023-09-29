ميناء دمياط يحتفل باليوم العالمي البحري بالأضواء الزرقاء

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ، أنه تم تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى ، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير ،وزير النقل وقطاع النقل البحري حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر" .

يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول )، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية .

واحتفاءً بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق أهداف هذه المعاهدة التاريخية ، تم دعوة الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به ، والتأكيد على استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة .

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ،بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24208 طن تشمل : 4700 طن يوريا و 12446 طن كلينكر و 1450 طن مولاس و 5612 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44297 طن تشمل : 5863 طن خردة و 2245 طن خشب زان و 7126 طن كسب صويا و 6700 طن سكر و 2100 طن ذرة و 2350 طن حمص و 137 طن مواسير و 524 طن فحم معبأ و 4303 طن ابلاكاش و 4449 طن حديد و 600 طن برادة حديد و 7900 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 536 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2996 حاوية مكافئة .