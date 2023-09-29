اندلاع حريق ضخم في سوريا وتدخل للمروحيات

اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة، في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس في سوريا.

وتواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد الحريق.

ووفق وكالة أنباء "سانا" السورية، أوضح رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النيران أتت على كامل جبل القط، مضيفا أن الإطفائيات تحاول دون وصول النار إلى محمية الكهف.

وأشار إلى أنه نظرا لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النار في سفح جبل جويدي.