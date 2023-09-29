محمود المملوك: تجربة كورونا عجلت بدفن الإعلام المطبوع.. ونستفيد من الذكاء الاصطناعي في "القاهرة 24"

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 05:38 م

قال الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24 إنه فضل مع بداية انطلاق تجربة القاهرة 24 أن تكون البداية من حيث ما انتهى الآخرون، مضيفًا: رصدنا بشكل كبير اتجاه الجمهور إلى السوشيال ميديا، خاصة مع العديد من التغيرات بشأن ذلك مثل ارتفاع تكلفة الطباعة، وسرعة انتشار السوشيال ميديا ووصولها للجمهور

وأضاف المملوك خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة المشهد الفضائية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح: أي تغيير في منصات التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل كبير على المنصات الإعلامية، لذلك في حالة غياب السوشيال ميديا قد تخسر المؤسسات الإعلامية كثيرًا

وأكمل رئيس تحرير موقع القاهرة 24: تم التوجه نحو منصات الذكاء الاصطناعي في موقع القاهرة 24 منذ أكثر من 3 سنوات، موضحًا أنه يتم نقل أخبار المصادر من على منصات السوشيال الميديا دون تدخل الصحفي، مما يتيح تفريغ الصحفي لما هو أهم من ذلك.

وأردف رئيس تحرير موقع القاهرة 24: تجربة كورونا عجلت من دفن الإعلام المطبوع، وتجربة الإعلام الديجيتال يحقق مكاسب مادية جيدة، وتجربتنا في القاهرة 24 خير دليل على ذلك.

واختتم المملوك تصريحاته قائلًا: ريتم الحياة أصبح سريعًا، لذلك تجربة القاهرة 24 شابة ونستفيد منها بشكل كبير، بينما الخبرة تأتي مع الوقت.