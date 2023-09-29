صور.. جاهزية مدارس جنوب القاهرة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

استعدت الإدارات التعليمية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، لاستقبال العام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ رافعين شعار "عوداً حميداً وعاماً جديداً مكللًا بالجد والنشاط".

جاء ذلك وفقا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار التأكد من إنتهاء جاهزية الإدارات التعليمية بالمنطقة الجنوبية ووضع اللمسات النهائية استعداداً لعام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جرى تنظيف المدارس وتعقيمها بالمواد المطهرة حفاظا على صحة الطلبة، و تنظيم الحجرات الدراسية والتأكد من سلامة الأثاث و التهوية الجيدة بها، والتأكد من سلامة المعامل وفحص أجهزتها لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، والتأكد من توزيع المناهج للمعلمين، والتأكد من إنتهاء لجان وضع الجدوال الدراسية، وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

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