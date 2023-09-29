وزير الدفاع الروسي: الوضع الدولي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك جيش قوي

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 03:32 م

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الوضع العسكري والسياسي بالعالم يلزم البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية قادرة على الرد السريع على كافة التهديدات.

وقال شويجو - في اجتماع لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، «إنه مع الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصاراتنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيدا ومدربة جيدا، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات»، مشيرا إلى أن ذلك ما يقتضية الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.

وأضاف أن قضايا التعاون العسكري التقني، دائما محور اهتمام مجلس وزراء الدفاع والاتصالات الثنائية، مؤكدا أن روسيا منفتحة دائما على تعزيز التعاون في هذا المجال، مقترحا مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية والبحث عن مجالات جديدة.

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا وبيلاروس.

