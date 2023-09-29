انطلاق مسابقات تراث وأدب الخيل بأرض الفروسية بمدينة بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية هامه مؤكدا على ضرورة إستثمار ما لدينا من تراث وتعظيم الإيجابيات والعمل على التصدي للسلبيات لإيثار روح الأمل للأجيال القادمة وزيادة الإنتماء لبلدنا الغالي مصر.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الشرقية إتخذت الحصان شعاراً لها تخليداً لذكرى وقفه الزعيم أحمد عرابي على جواده أمام الخديوي توفيق عارضاً مطالب الأمة وفي هذا اليوم تخليداً لذكراه إتخذته محافظة الشرقية عيداً قومياً لها والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام .

وكان محافظ الشرقية قد اناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لافتتاح فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته السابعه والعشرون بأرض الفروسيه بمدينه بلبيس في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتوره رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحه بالشرقية ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

وبدأت فعاليات المسابقات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه بدء مسابقات تراث وأدب الخيل والتي يشارك فيها 73 من أمهر الخيول في مصر وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح نائب المحافظ أن جوائز المسابقات لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان عربي اصيل يمثل شعار محافظة الشرقية .