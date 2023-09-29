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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مسلم" يحيي احتفال اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر في بورسعيد

دعوة الاحتفالية
دعوة الاحتفالية
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يُحيي الفنان "مسلم"، احتفالية كبرى، عصر الاثنين المقبل، بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بميدان 3/7 بحديقة المنتزة بشارع طرح البحر في محافظة بورسعيد.

ويضم الحفل عدد من الفقرات المتنوعة بجانب الفقرة الغنائية التي يحييها الفنان "مسلم"، ومنها: فقرة شعبية تراثية يقدمها شباب فرقة "صُحبة" لفنون السمسمية، بالإضافة إلى "أحمد سعد" على الـ"دي جي".

وتأتي الاحتفالية في إطار احتفال أبناء محافظة بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي من المنتظر أن يشارك بها الآلاف من أبناء المدينة الباسلة، حيث وُجهت الدعوة العامة لجميع المواطنين لحضور الحفل الذي يُقام في مكان مفتوح.

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مسلم ياسمين الخطيب انتصارات اكتوبر بورسعيد أكتوبر
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