مصر تفوزعلى غانا وتفوز 0/9 بكأس العالم لكرة القدم للصم

فاز منتخب كرة القدم للصم على منتخب غانا بنتيجة 0/9 فى مباراة عكست تفوق لاعبي مصر، وذلك فى الدور الثانى من بطولة كأس العالم والتى تقام بماليزيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر من:

صابر جمال حارس مرمى

مجمد عبد الحميد حامد محمد أحمد عبده هلال وعبدالله محمد ومحمد عماد صابر

ماهر الجوهري

محمد محمود والسيد أحمد قاسم

عمرو الشربيني

أحمد عماد وحمادة فاروق

وتواجد على الدكة كلا من:

عبد الرحمن عبدالله

ماهر محمد عبد المطلب

إسماعيل محمد إسماعيل

السيد شوقي السيد

أحمد مسعود المصري

حسن بسطاوي

مصطفى عبد الستار محمد

وكان المنتخب قد فاز فى جميع المباريات وحصل على العلامه الكاملة. فى البطولة حيث فاز على نظيره الماليزى صاحب الأرض بنتيجة 1/0 الأمريكي بنتيجة 3/2 وفاز على ألمانيا بنتيجة 3/1.

وتقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.