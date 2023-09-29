فيديو.. حادث طريف لبوتين ورئيس جنوب السودان في بداية اجتماعهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس جنوب السودان، سلفا كير، حيث واجه الأخير صعوبات في ارتداء سماعة الترجمة خلال اللقاء.

ويظهر بوتين في مقطع الفيديو المتداول وهو يحاول شرح طريقة لبس سماعة الترجمة لرئيس جنوب السودان لدقائق قبل أن يتدخل أحد المساعدين.

وأوردت وكالة أنباء “تاس” الحكومية الروسية أنه كان هناك "(حادثة) طفيفة في بداية الاجتماع.. وبدا أن رئيس جنوب السودان، الذي كان يرتدي قبعته السوداء الكبيرة التي يرتديها رعاة البقر، كان يعاني مع سماعة الأذن للترجمة الفورية، انتظر بوتين بصبر، ثم أظهر كيفية وضع سماعة الأذن، قائلا: هكذا".