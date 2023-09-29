ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس "العبور الجديدة": تشغيل مركز الشباب بحي الكرامة قريبا

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعمال اللجنة المشكلة من جهاز المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لاستكمال إجراءات تسليم ونقل الأصول لمركز الشباب بحي الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحة ١٨٠٠٠م تمهيداً لتشغيله قريباً، موجهاً بضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكنى المدينة، وذلك فى إطار توفير الخدمات الحيوية للمنتقلين للسكن بالمدن الجديدة.

وشملت أعمال اللجنة استعراض الأعمال المنفذة بمشروع مركز الشباب بحي الكرامة، للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية لتلك الأعمال، حيث تم المرور على مكونات المركز ومناقشة القائمين على تنفيذ المشروع في بعض الملاحظات تمهيداً للتشغيل.

وأضاف المهندس أحمد علي، أن المشروع يتكون من (مبنى اجتماعى - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال – 2 ملعب كرة قدم خماسى - ملعب تنس – أماكن انتظار سيارات داخل المركز – مبنى الإدارة.. وغير ذلك).

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالا كبيرا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

وتوجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالشكر لجميع العملاء على ما أبدوه من تعاون كامل مع فريق عمل الجهاز، وأهاب رئيس جهاز مدينة العبور بعملاء التقنين بضرورة الالتزام بالحضور شخصياً في اليوم المحدد لمن تصله رسالة نصية أو ينشر اسمه على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع " فيس بوك "، حرصاً على تسهيل وتيسير الإجراءات نظراً للإقبال الكبير من عملاء التقنين.

eebb2cc0-b838-4814-b2b2-dcbc6e022d8e
eebb2cc0-b838-4814-b2b2-dcbc6e022d8e
fc16906f-41ff-4ef7-93ff-4e34db338c14
fc16906f-41ff-4ef7-93ff-4e34db338c14
8a3cd9ca-0045-4663-b21d-388514689c63
8a3cd9ca-0045-4663-b21d-388514689c63
992cf3f0-7eff-4bf5-8892-0b43b5734dcd
992cf3f0-7eff-4bf5-8892-0b43b5734dcd
2a2fe0b0-3dc0-4bc0-a40b-8e9a06566e2b
2a2fe0b0-3dc0-4bc0-a40b-8e9a06566e2b
3191957d-f646-47e4-9c67-bbbfd81ff34f
3191957d-f646-47e4-9c67-bbbfd81ff34f
fe4a3784-ef19-43ee-a1eb-62764592f418
fe4a3784-ef19-43ee-a1eb-62764592f418
6c2e6858-b440-4e64-a4e7-bf92ffdbd794
6c2e6858-b440-4e64-a4e7-bf92ffdbd794
25c5dea1-eab4-49a2-b17f-347a93306b8a
25c5dea1-eab4-49a2-b17f-347a93306b8a
81a3a0ce-989a-47c5-b1ec-24a10f923d50
81a3a0ce-989a-47c5-b1ec-24a10f923d50
f5b2772e-8a55-44f3-b80c-31c7211d1ef4
f5b2772e-8a55-44f3-b80c-31c7211d1ef4
ads
مدينة العبور الجديدة مركز الشباب المدن الجديدة حي الكرمة
ads