اعتقال شخصيات معارضة في زيمبابوي بعد الانتخابات المتنازع عليها



لم يكد يمر أسبوع على أداء اليمين كنائب برلماني معارض في أعقاب الانتخابات التي جرت في زيمبابوي الشهر الماضي ، حتى وجد جيفت سيزيبا نفسه محتجزاً لدى الشرطة ويواجه عدة تهم، بما في ذلك التحريض على العنف في مباراة لكرة القدم وتشويه ملصقات أحد المنافسين في بولاوايو.

وبينما كان المشرعون الآخرون يتناقشون في البرلمان، كان سيزيبا، من تحالف المواطنين من أجل التغيير، يدافع داخل وخارج المحكمة عن براءته.

وسيزيبا هو مجرد واحد من عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين الذين تم القبض عليهم ووجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة منذ فوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي أجريت في 23 أغسطس، وهي نتيجة وصفها مجلس المنافسة الشيوعي بأنها "عملية احتيال هائلة".

ويُزعم أن ومبيرايش نهيندي، عضو المجلس المحلي المنتخب حديثاً من إحدى ضواحي هراري، قد تم اختطافه وتعذيبه وإلقائه عارياً بالقرب من النهر في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.

ويقول محاموه إن نهندي وقريبًا لم يذكر اسمه تم حقنهم أيضًا بمادة مجهولة خلال فترة الاختفاء القصيرة. وبحسب ما ورد فر نهندي من البلاد منذ الهجوم.

كما تم اعتقال محامي نهندي، دوج كولتارت، ثم أطلق سراحه بكفالة. ووصف كولتارت التطورين بأنهما "مؤشر مثير للقلق على حالة سيادة القانون في زيمبابوي والاتجاه الذي يسير فيه هذا النظام في السنوات الخمس المقبلة".

أمضت النائبة المعارضة مورين كاديماونجا ليلة في زنزانات الشرطة بعد أن اتُهمت بمحاولة القتل والإضرار المتعمد بالممتلكات، لكن تم تبرئتها من ارتكاب أي مخالفات بعد فشل المدعين في تقديم الأدلة إلى المحكمة.

وتم القبض على كودزاي كادزومبي، وهو سياسي من حزب CCC ونائب عمدة هراري، بتهمة الاعتداء على عضو في حزب زانو - الجبهة الوطنية الحاكم قبل الانتخابات. لقد خرجت بكفالة.

وتقول المحكمة الجنائية المركزية إن هذه القضايا أدت إلى تخويفها بعد الانتخابات المتنازع عليها الشهر الماضي. "يتم استهداف المسؤولين العموميين والمؤيدين والمدنيين بسبب من صوتوا له في الانتخابات الأخيرة. وقال سيزيبا لصحيفة الغارديان: “إن النظام يستهدف جميع أصوات المعارضة”. وأضاف: “إنه تأكيد واضح على أن النظام لم يفز في الانتخابات. لم يكن هناك نصر لهم، ولهذا ينقلبون على مواطنيهم”.

كما أثارت حملة القمع انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

وقال ويلبرت مانديندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمنتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي، وهو تحالف من منظمات المجتمع المدني: "نحن قلقون بشأن حملة القمع التي مازلنا نراها في أعقاب الانتخابات".

"على الرغم من أننا لا نتغاضى عن بعض الأعمال ذات الطبيعة الإجرامية، إلا أننا لا نزال نشعر بالصدمة بشأن بعض هذه الاعتقالات. نعتقد أنهم [السلطات] عازمون على محاولة تصعيب الأمور على المعارضة”.

يوجد بروميس مكانانزي، المتحدث باسم CCC، في منفى اختياري بعد ظهور مذكرة اعتقال بحقه في عام 2020 بتهمة "التقصير في إجراءات المحكمة". وتتعلق القضية، التي قال إنه تم حلها، بالتحريض المزعوم على العنف العام.

واتهم حزب زانو-الجبهة الوطنية بتدبير سجن نواب معارضين في محاولة لاستعادة أغلبية الثلثين في البرلمان.

وقال إن "الحملة القمعية التي أعقبت الانتخابات هي دليل واضح على الغضب والانتقام والمرارة". "إنه أيضًا جهد طويل الأمد لاستعادة أغلبيتهم البرلمانية بطريقة أو بأخرى." وزعم مكوانانزي أن حزب زانو-الجبهة الوطنية كان يسعى للحصول على أغلبية الثلثين جزئيًا حتى يتمكن منانجاجوا من تغيير الدستور للسماح له بالسعي لولاية ثالثة.

وفي انتخابات الشهر الماضي، لم يحصل أي من الحزبين الرئيسيين على أغلبية الثلثين، مما يعني أنه لا يمكن إجراء تغييرات شاملة على الدستور، بما في ذلك تعديل حدود الولاية الرئاسية.

ولطالما اتهم المنتقدون حزب زانو-الجبهة الوطنية - الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال عام 1980 - باستخدام المحاكم لاستهداف السياسيين المعارضين وإسكات المعارضة.

ونفى المتحدث باسم الشرطة، بول نياثي، استهداف السلطات لمركز التنسيق المجتمعي، قائلًا إنهم "يتبعون البروتوكولات ببساطة" من خلال الرد على تقارير عن ارتكاب مخالفات.

"إذا لم نقم بإلقاء القبض على المشتبه بهم بعد الإبلاغ عن الأمور، فسوف يشتكي الجمهور من أننا ننام في العمل. وقال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي: “نحن كشرطة نقوم بعملنا”.

وفاز منانغاغوا (81 عاما) بولاية ثانية بنسبة 52.6% من الأصوات، مقابل 44% لزعيم حزب المؤتمر الشيوعي، نيلسون شاميسا (45 عاما)، بحسب النتائج الرسمية. ويصر شاميسا على أن الانتخابات سُرقت، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة، كما حث مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) على التدخل.

وقال المراقبون الدوليون، بما في ذلك من مجموعة SADC، وهي كتلة إقليمية تؤيد عادة الانتخابات في الدول الأعضاء، إن الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الديمقراطية.

ووعد منانجاجوا بدعم سيادة القانون خلال خطاب تنصيبه. وقال منانجاجوا: "تحت قيادتي وحكومة حزب زانو الجبهة الوطنية الجديدة، سيتم ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وسياسة التسامح، بما يتماشى مع روح ونص دستورنا وقوانيننا الوطنية المقدسة".