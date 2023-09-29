الجيش الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي يبحثان سبل تسريع العمليات ضد العناصر الإرهابية

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 11:53 ص

بحث قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين، مع القائد العام لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" سام أوكيدينج، سبل تسريع العمليات الجارية ضد العناصر الإرهابية في كافة مناطق البلاد.

وأكد قائد الجيش الصومالي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، حرصه على تنظيم الدعم الفني والعسكري للمرحلة الثانية من عملية اجتثاث ميليشيات الشباب من البلاد والمنطقة برمتها، لتحقيق السلام والاستقرار.

وأشاد سام أوكيدينج بجهود الحكومة في تحرير البلاد من الإرهاب وتسريع المرحلة الثانية من عمليات القضاء على ميليشيات الشباب الإرهابية الذين يشكلون خطرا على حياة الشعب الصومالي وتنميته.