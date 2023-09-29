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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفي لبرنامج التصميم الداخلى والبيئى وبرنامج طب الفم والأسنان

اليوم التعريفي لبرنامج
اليوم التعريفي لبرنامج التصميم الداخلى
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أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم بدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة التي تسعى لإعداد خريج  متميز لديه القدرة التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا على أن القيادة السياسية تقدم دعمًا كاملًا لتطوير العملية التعليمية، وهذا هو الهدف الأساسي وراء إنشاء الجامعات الأهلية.

جاء ذلك وفقا للبيان الذي أصدرته جامعة حلوان الأهلية، الذى يفيد ان اليوم التعريفي للطلاب المقيدين ببرنامج التصميم الداخلى والبيئى بكلية الفنون والفنون التطبيقية، يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث من الحروف (أ) الى (س) من الساعة ١٠-١١، ومن الحروف (ش) إلي (ي) من الساعة ١١-١٢ وذلك بمدرج (١) الدور الثاني بمبنى الهندسة (١).


كما توضح الجامعة لأبنائها الطلاب موعد اليوم التعريفي لبرنامج طب الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وذلك يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث من الحروف (أ) الى (ع) من الساعة ١٢-١، ومن الحروف (غ) إلي (ي) من الساعة ١-١ وذلك بمدرج (٢) الدور الثاني بمبنى الهندسة (١).

 

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البرامج المتميزة الجامعات الأهلية
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