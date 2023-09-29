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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شركة شوكولاتة تسحب أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع زجاج

تعبيرية
تعبيرية
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سحبت شركة "شوكولاتة هوتيل" البريطانية الشهيرة أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع زجاج.

وقال المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج "Hotel Chocolat Choose Your Poison" يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة أن احتمال وجود الزجاج يجعل هذا المنتج غير آمن للأكل و يتم بيعه في شوكولاتة هوتيل ومتاجر جون لويس وعلى الإنترنت.

وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني لوكالة معايير الأغذية تقوم شركة شوكولاتة هوتيل بسحب المنتج وسيتم عرض إشعارات نقاط البيع في جميع المتاجرو تشرح هذه الإشعارات للعملاء سبب سحب المنتج وتخبرهم بما يجب عليهم فعله إذا قاموا بشرائه.

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سحب منتجات السوق شوكولاتة زجاج
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