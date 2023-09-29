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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أرمينيا: أكثر من 78 ألف شخص انتقلوا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني نازلي باجداساريان، يوم الخميس، أن أكثر من 78.3 ألفا من سكان إقليم قرة باغ، انتقلوا إلى أرمينيا، من تاريخ 24 سبتمبر الجاري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت باجداساريان خلال إحاطة إعلامية: "بحلول الساعة العاشرة مساء، وصل 78354 شخص من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا".

هذا ودعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، يوم الخميس، السكان الأرمن في قره باغ، إلى عدم مغادرة منازلهم، وأن يكونوا جزءا من المجتمع الأذربيجاني. وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان صرح في وقت سابق يوم الخميس، بأنه لن يبقى أرمني واحد في الإقليم.

وبحسب السلطات الأرمنية، كان يعيش في المنطقة 120 ألف شخص، قبل تفاقم الأوضاع مؤخرا.

وكان مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، صرح في وقت سابق، بأن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأذربيجانية، سيكون صعبا، ويجب الاستعداد إلى أن البعض لن يقبل هذه السياسة.

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أرمينيا اقليم قرة باغ نازلي باجداساريان
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