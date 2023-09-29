الهضبة يُشعل آخر حفلات الصيف في سفح الأهرامات

أنهى النجم الكبير عمرو دياب "الهضبة" حفلات صيف هذا العام في مصر، حيث قدم حفلة الأخير بالأمس في سفح الأهرامات والذي انتهى منذ ساعات وحضر عدد كبير من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا حفل الفنان عمرو دياب في منطقة الأهرامات منذ قليل، قدم خلاله عددًا من أغنياته الشهيرة منها: يا أنا يا لا، بحبه، من هنا لبكره، كان طيب وغيرهم.

وبعد انتهاء حفل الأهرامات يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلات ضخمًا في العقبة بالأردن اليوم الجمعة، ونفدت التذاكر بعد ساعات من طرحها وكان هناك إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا على منافذ الشراء.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الانشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ومن جانبه أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة الاشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي سيحييه النجم عمرو دياب في العقبة، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفل غنائي بنفس المنطقة.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر منذ ٢٥ يومًا إضافة إلى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرًا للإقبال الجماهيري.