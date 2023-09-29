صيانة جميع مدارس مدينة الحسنة بوسط سيناء استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أطلقت رئاسة مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء حملة موسعة لصيانة جميع مدارس مدينة الحسنة بوسط سيناء استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد خلال ساعات وجرى العمل في إزالة الكثبان الرملية من داخل مدرسة صلاح عطية بقرية ك ٦٤ بمركز الحسنة في إطار الخطة التي وضعتها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لاستقبال العام الدراسي الجديد دون أي مشاكل تعوق العملية التعليمية داخل المركز والمدينة وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية وبناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



كما تفقد رئيس مجلس مدينة الحسنة بعض القري بنطاق مركز ومدينة الحسنة وذلك لمتابعة سير العمل بالإدارات الخدمية ومدى التزام العاملين بتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين.



وقام بالمرور على قرية بغداد حيث تابع سيادته أعمال القافلة البيطرية اليوم بالقرية للعمل على تلافي أي مشاكل أو معوقات تقابل الفريق الطبي لسهولة أداء عملهم، وتحقيق الاستفادة المرجو منها.

وصرح بأن القافلة البيطرية قدمت خدماتها للمواطنين دون أي معوقات وشهدت القافله إقبالًا كبيرًا من الأهالي المربين بالقرية للاستفادة من الخدمات المجانية فضلًا عن الإرشادات البيطرية والتوعوية المقدمة.

كما جرى متابعة سير العمل وانتظامه داخل الأقسام بالوحدة المحلية بالقرية وحين الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف تبين عدم وجود بعض العاملين وتم تحويلهم للشؤون القانونية.



ومنها تم المرور على قرية الجفجافة حيث تفقد رئيس المدينة بعض المنشآت الخدمية بالقرية للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف القطاعات وبحث المشاكل التي تواجه الأهالي للعمل على حلها.



كما شملت الجولة الميدانية المرور على قرية ك ٦٤ حيث شهدت مدرسة صلاح عطية تنفيذ أعمال رفع وإزالة للتجمعات الرميلة من داخل فناء المدرسة بعد أن غمرتها الرمال المتحركة الفترة الماضية، حيث قام رئيس المدينة بالإشراف على عملية إزالة ورفع الرمال والانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد ويأتي ذلك في إطار دعم وإسهامات رئاسة مركز ومدينة الحسنة للنهوض بالمنظومة التعليمية وفي نفس السياق تم رفع وإزالة الرمال العالقة من على طريق الحسنة الجفجافة، وتم إعادة فتح طريق الجفجافة الفرعي اليوم وجاري استكمال الأعمال حتى يتم فتح كافة الطرق المغلقة بالقرية حرصًا على أرواح المواطنين.