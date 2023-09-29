تنفيذ فعاليات القافلة البيطرية المجانية الشاملة في مدينة الحسنة بوسط سيناء

استقبلت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء القافلة البيطرية التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية والتي تأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة وبالتنسيق والتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة والإدارة البيطرية بالحسنة.



يأتي ذلك في إطار دور الدولة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم قوافل الإصلاح البيئي لتطوير القري والحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين بالقرى الأكثر احتياجًا وبناءً على توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ورعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء البيطريين حيث باشرت القافله عملها اليوم بمدينة الحسنة وقرية بغداد لتقديم خدمات مجانية مميزة للمربين بالمدينة تيسيرًا عليهم وحفاظًا على الثروة الحيوانية بمركز ومدينة الحسنة.



هذا وقد أوضح الدكتور مدير الإدارة البيطرية بالحسنة بأن القافلة نجحت في الكشف والتشخيص وعلاج عدد كبير من الأغنام والماعز والدواجن والماشية ما بين حالات ضعف عام باطنة وحالات تناسليات وجلدية كما شملت حالات تجريع ومكافحة الطفيليات الخارجية للأغنام والماعز حيث جرى توقيع الكشف على ٧٨٣ رأس من الأغنام والماعز و٢٠ رأس ماشية و ١٤٦٠ حالة دواجن و٣ حيوانات وتم تقديم العلاج اللازم لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى الإرشادات البيطرية وتوعية المربين.



وتستمر أعمال هذه القوافل على مدار الفترة القادمة بالقرى والوديان والتجمعات البدوية بمركز الحسنة لتقديم الخدمات البيطرية والعلاج بالمجان لمربي الماشية والأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.