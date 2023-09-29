«الدفاع الروسية» تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، تمكن منظومات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة بيلجورود جنوب غربي البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان: "في 28 سبتمبر حوالي الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من رصد وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.