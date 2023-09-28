رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي نائبه ومدير عام السكك الحديد ويستعرض خطط الربط مع دول الجوار

بحث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، مع نائبه مالك عقار، الأوضاع في البلاد والجهود التي تقوم بها الحكومة في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

كما بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي مع مدير عام سكك حديد السودان المهندس مستشار الوليد محمود أحمد، الخطط والبرامج التي وضعتها سكك حديد السودان للتشغيل والتأهيل لما بعد الحرب والتحديات التي تعترض سيرالعمل.

وأكد البرهان - خلال اللقاء - على أهمية العمل على ربط دول الجوار وزيادة قدرات السحب للسكة حديد للقطاعات الاقتصادية الحيوية لنقل السلع الاستراتيجية والصادر والوارد السوداني.

ومن جانبه، أوضح، مدير السكة حديد أن دور هيئة سكك حديد السودان مهم في نقل وترحيل مدخلات الإنتاج ومشروعات البنية التحتية والإعمار.