البيت الأبيض: بايدن يتطلع لقمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض الأمريكب، كارين جان بيير، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل لحضور القمة الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.

وأضافت بيير - في بيان اليوم، بشأن قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل -: "سيقوم الزعماء خلال القمة، بمراجعة التعاون القوي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التزامنا المشترك بدعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها".

وبحسب البيان الذى نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، سيعمل القادة أيضًا على تعزيز جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لتسريع اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي على أساس سلاسل التوريد الآمنة والمرنة، وسيواصلون التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.