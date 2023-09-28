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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مات بالضربة القاضية.. مقتل مسن على يد فلاح بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى مسن مصرعه على يد فلاح بقرية البلاوية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت الى مشاجرة وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بضربة فى البطن والوجه أودت بحياته فى الحال على إثر خلاف بسبب الجيرة وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بقرية البلاوية التابعة للمركز بوجود مشاجرة ومتوفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المبااحث، بالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلا من:"محمد أ.ا"،67 عاما، بالمعاش،ومتوفي على إثر إصابته بكدمات فى البطن والوجه اثر ضربات تلقاها من الطرف الثاني ويدعى "إبراهيم.ع.ع.ح"،44 عاما، فلاح ويقيمان قرية البلاوية.

بسؤال شهود الواقعة أكدوا وقوع مشادة كلامية  بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة بالاشتباك بالأيدي فيما بينهم  وذلك بسبب خلاف بينهما بسبب الجيرة على شارع فاصل بين منزليهما نتج عنها إصابة الاول وعقب ذلك تعرض لأزمة صحية توفي على إثرها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.

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