ربة منزل تنهي حياتها بـ "الحبة القاتلة" بعد خلاف مع زوجها بالدقهلية

تخلصت ربة منزل من حياتها بتناول حبة سامة “قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال” والمعروفة بـ “ الحبة القاتلة ” بعد نشوب خلاف مع زوجها وإنهائها حياتها على إثر ذلك الخلاف بمدينة أجا محافظة الدقهلية وجرى ايداع جثمانها بمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أحا، من مستشفى أجا المركزي بوصول"ر.ع.م.ع"، 36 عاما، ربة منزل، ومقيمة أجا مصابة بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر "إدعاء تناول مادة سامة"، وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد الشورى، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤال زوجها"م.ص.س"،51 عاما، صاحب معرض موبيليا، وشقيقها "محمود"،40 عاما حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، قررا قيام المتوفية بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث اصابتها التى اودت بحياتها وذلك لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها ، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد انتهاء التشريح.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين