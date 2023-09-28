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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يفتتح فعاليات اليوم الأول لدورة صياغة عقود الاستثمار

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة اليوم فعاليات اليوم الأول من دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.
حضر فعاليات اليوم الأول للدورة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار/  عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني. 
المستشار / محمد حسن الأمين العام.
المستشار / هاني محمد علي مدير مركز الدراسات رئيس المكتب الفني .
المستشار / عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية .
المستشار / دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
المستشار / أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة. 
المستشار / وليد عناني الأمين العام المساعد
المستشارة/ مرفت عراقي عضو مركز الدراسات.
المستشارة / سلمى أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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إدارة التفتيش المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني المستشار سامح سيد رئيس قضايا الدولة
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