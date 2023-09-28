حماس وجدية في تدريب الزمالك استعدادا لأرتا سولار.. صور

واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الخميس، تدريباته استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر له السبت المقبل.

وحفز الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق لاعبي الزمالك خلال مران اليوم مطالبهم بتحقيق فوز كبير على فريق أرتا سولار من أجل التأهل رسميا لدور المجموعات.

كما حذرهم من التهاون خلال هذا اللقاء حتي لا يخرج الفريق مبكرا من الكونفيدرالية، ويسبب صدمة كبيرة للجماهير.

زيزو من تدريب الزمالك اليوم الخميس

ويعقد في الرابعة عصر غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي بأحد فنادق القاهرة، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار.

من تدريب الزمالك اليوم الخميس

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع.

من تدريب الزمالك اليوم الخميس

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.