ماجد فهمي: تبادل العملات بين مصر والإمارات خطوة للخروج من هيمنة الدولار

أكد ماجد فهمي، صاحب الخبرة المصرفية الممتدة لسنوات والرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن من أهم مميزات تبادل العملات بين مصر والإمارات هو زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، وهذه خطوة للخروج من هيمنة الدولار كعملة أساسية في التبادل التجاري.

وقال فهمي، في تصريخ خاص لـ"لبوابة نيوز"، إن تبادل العملات هتجاه لكثير من الدول في الوقت الحالي.

وأشار الى أن من اهم مزايا دخول مصر للبريكس، أن تستفيد مصر من التعامل بعملتها المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة نقص النقد الأجنبى، وبالتالى تنويع سلة العملات.



كان قد وقع كل من البنك المركزي المصري والاماراتي اليوم الخميس اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

قام بتوقيع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.



تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".



من جانبه أكد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي أن "اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."