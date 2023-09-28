بالفيديو.. أحمد العوضى يشارك جمهوره مشهد من فيلم "الإسكندرانى"

نشر الفنان أحمد العوضى على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، مشهد له من فيلمه الجديد "الإسكندرانى" ليشارك به جمهوره.

https://fb.watch/nlf13TELre/?mibextid=Nif5oz

ظهر العوضى فى المشهد فى حالة عراك مع مجموعة من الأشخاص، وعلق على الفيديو، قائلا: "أهم حاجة الفينيش، الاسكندراني، فيلم دباح ان شاء الله".

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، محمد رضوان، خالد سرحان، حسين فهمى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنان أحمد العوضى شارك فى السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "ضرب نار"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصرى، إنتصار، أحمد بدير، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.