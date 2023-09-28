محافظ أسوان يتفقد معدات "نظافة وتجميل المتنزهات السياحية" بإجمالي 29 معدة وبتكلفة 15 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها على أرض عروس المشاتى معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لإستكمال دعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة ، وتضم معدات الوحدة 29 معدة تم توريد الدفعة الأولى بواقع 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، وسوف تستكمل مرحليًا بتوريد 2 مكنسة كهربائية، و11 معدة شفط مخلفات وأتربة، و10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة، وبتكلفة 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

وأثناء تفقده للمعدات برفقه العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة.

وأكد اللواء أشرف عطية أننا نعمل دائماً على دعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة لإنجاح هذه المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، وبما يساهم فى تحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى .

ولفت إلى أنه تم التوجيه بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة.