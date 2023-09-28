بالصور.. إقبال المواطنين لتحرير تأييدات للمرشحين لانتخابات الرئاسة بالقليوبية

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية، المخصصة لتحرير تأييدات ترشيح المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 إقبالًا شديدا وزحام من المواطنين لتحرير التوكيلات حاملين أعلام مصر وسط الزغاريد والأغاني الوطنية وتواجد الآلاف من المواطنين الذين أعلنوا دعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مشوار التحدي والجمهورية الجديدة .

وشهد محيط المكاتب الـ 7 التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات في القليوبية لتحرير التأييدات في مدن قها وشبرا والخانكة و بنها والقناطر والعبور والخصوص، حيث توافد المواطنين مرددين عبارات وكلتك كمل مسيرتك وتحيا مصر تحيا مصر ونعم للسيسي رئيسا لمصر .

كما قام عددا من شباب الاحزاب بالقليوبية بتنظيم خروج المواطنين بكافة فئاتهم ومساعدتهم من أجل إعداد التأييدات للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

إقبال المواطنين

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