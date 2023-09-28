من الحب ما قتل.. شاب يقتل خطيبته بطلق ناري بمدينة نصر.. وروميو العمرانية يذبح طليقته بسبب خطوبتها.. وموظف يقتل زميلته بجامعة القاهرة

بين الحين والآخر نسمع عن جريمة قتل ترتكب في حق الإنسانية على أيدي وحوش في صورة بشر، تخلوا عن القيم والمبادئ في لحظات شيطانية، لا يراعي القاتل فيها حرمة الدماء، غابت فيها عقولهم وسيطرة العاطفة علي قلوبهم فدفعته مرارة الانفصال، والعشق الجنوني، إلي انهاء حياة من يحبون فتهوي ببهم نار الغيرة الي ارتكاب جرائم قتل دموية وأكثر شراسة وتمثيل بالجثمان ينتقم فيها طرف من آخر ويكون أحدهما تحت التراب وطبلية عشماوي تنتظر الآخر

في التقرير التالي ترصد “البوابة نيوز” عدد من الجرائم التي حدثت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة بالقاهرة والجيزة .

لفسخها الخطوبة.. شاب يقتل خطيبته بطلق ناري بطريق صلاح سالم

ففي مدينة نصر بالقاهرة كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل فتاة علي يد شاب بطلق ناري بطريق صلاح سالم حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة خطيبها بسبب خلافات بينهما على فسخ الخطوبة ،

موقع الحادث

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، إخطارا، مفاده وقوع جريمة قتل بطريق صلاح سالم، بالقرب من مدينة نصر ، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة الضحية مسجاه على الارض غارقة في دمائها وتبين اصابتها بطلق ناري بالصدر وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق التي امرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات

“روميو العمرانية” ينهي حياة طليقته ذبحا أمام محل عملها وسلم نفسه للشرطة

منطقة العمرانية كانت شاهدة علي جريمة قتل بشعة عندما أقدم عاطل على قتل طليقته ذبحا أمام مصنع تعمل بها بدائرة قسم شرطة العمرانية وسلم نفسه للشرطة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة عمرها 32 سنة ، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وطعنتين بالبطن والصدر وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة.

ودلت التحريات أن المتهم طلق المجنى عليها منذ عام ولديه منها طفل وطفلة وعلم مؤخرا بخطبتها فترصد لها بالشارع وذبحها ورصد مقطع فيديو المتهم وهو يرتكب الجريمة

جريمة مروعة داخل جامعة القاهرة.. الكاميرات تسجل مقتل موظفة برصاص زميلها

شهدت جامعة القاهرة بالجيزة واقعة مأساوية عنما لقيت موظفة مصرعها رميًا بالرصاص على يد زميلها داخل الحرم الجامعي بكلية الآثار جامعة القاهرة.

كشفت جهات التحقيق، عن مفاجآت جديدة في الواقعة حيث أفادت التحقيقات الأولية بأن المجني عليها رفضت الارتباط بالمتهم، وحدث بينهما خلاف في الآونة الأخيرة وعلى إثر ذلك قرر الانتقام منها، فدخل إلى مكان عملها وما إن ظفر بها حتى أطلق عليها الرصاص فلقيت مصرعها على الفور

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بمقتل موظفة داخل جامعة القاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة موظفة إثر إصابتها بطلق ناري .

الضحية

وبعمل التحريات تبين أن وراء قتلها شاب استهل سلاح ناري وأطلق عليها النيران حتى سقطت جثة هامدة بعدما رفضت الزواج منه وهرب المتهم فور ارتكاب الواقعة.

وكشف مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية توصلت لمكان المجني عليه بعد هروبه لمحافظة مطروح وأنهى حياته بإطلاق الرصاص، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات