تخريج دفعة جديدة من "مدرسة الكتاب المقدس" بالمنيا

نظمت اللجنة المركزية لمراكز البابا شنودة لدراسة الكتاب المقدس والتابعة لإيبارشية المنيا، حفلًا بمناسبة تخرج ٣٠٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية في المرحلة الإعدادية، في قاعة "القديس مار مرقس الرسول" بمقر المطرانية، وبحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات.

وفي ختام الحفل كرّم نيافته الخريجين وسلّمهم شهادات التخرج وتم التقاط الصور التذكارية.