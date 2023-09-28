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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تخريج دفعة جديدة من "مدرسة الكتاب المقدس" بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظمت اللجنة المركزية لمراكز البابا شنودة لدراسة الكتاب المقدس والتابعة لإيبارشية المنيا، حفلًا بمناسبة تخرج ٣٠٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية في المرحلة الإعدادية، في قاعة "القديس مار مرقس الرسول" بمقر المطرانية، وبحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات. 
وفي ختام الحفل كرّم نيافته الخريجين وسلّمهم شهادات التخرج وتم التقاط الصور التذكارية.

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الانبا مكاريوس اسقف الايبارشية القديس مار مرقس الرسول الكتاب المقدس المرحلة الإعدادية القديسة
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