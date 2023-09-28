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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء العمليات بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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اختتمت إدارة مكافحة العدوى فعاليات الدورة التدريبية على أعمال ترصد عدوى المواضع الجراحية بالعمليات بالدقهلية.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

فيما استمرت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت رؤساء أقسام العمليات بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة. 

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بجناح العمليات بالاضافة إلى ترصد عدوى المواضع الجراحية وتعريفات الحالة الخاصة بها والحزمة الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

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إدارة مكافحة العدوى الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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