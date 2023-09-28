ختام فعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء العمليات بالدقهلية

اختتمت إدارة مكافحة العدوى فعاليات الدورة التدريبية على أعمال ترصد عدوى المواضع الجراحية بالعمليات بالدقهلية.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

فيما استمرت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت رؤساء أقسام العمليات بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بجناح العمليات بالاضافة إلى ترصد عدوى المواضع الجراحية وتعريفات الحالة الخاصة بها والحزمة الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

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