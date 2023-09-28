طلاب "النيل الأهلية": فرحتنا كبيرة بالتكريم من الرئيس السيسي ونعاهده على مواصلة البناء

قدم طلاب جامعة النيل الأهلية الأوائل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فكرة "الاحتفال بتفوق طلاب مصر"، وذلك لإيمانه بدور طلاب الجامعات وخريجيها في الحياة العامة، وحرصه الدائم على التواصل مع شباب مصر، وأكدوا أن فرحتهم كبيرة ولا توصف بهذا التكريم الذي يعد تتويجا لمسيرتهم الدراسية قبل الدخول في غمار الحياة العامة طبقا لتخصصاتهم.

وقدم طلاب جامعة النيل بمناسبة الاحتفال بتفوق طلاب مصر الشكر إلى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الاهلية، وعمداء الكليات ورؤساء ومديري المراكز البحثية ولذويهم على دعمهم ومساندتهم خلال مراحل حياتهم التعليمية وحتى تخرجهم من الجامعة.

وعاهد طلاب جامعة النيل الاهلية المكرمين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة العمل وبذل الجهد في الحياة البحثية والعلمية للوصول بمصر إلى صدارة الدول فيما يتعلق بمجالات تخصصاتهم البحثية والأكاديمية.

وفي ذات السياق، قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، الشكر والتحية والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه وإيمانه بقيمة العلم والعلماء وأهمية التعليم في تقدم حياة الدول والأمم، واهتمامه المستمر بقضايا وأحوال التعليم العالي والعمل على تطويره، خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم وإيمانه بثقافة التعلم وضرورة تقديم تعليم يواكب متطلبات سوق العمل الحالي.

وقال الدكتور وائل عقل، إننا أمام رئيس مؤمن بأهمية الجامعات الأهلية ودورها في المجتمع وخدمة الاقتصاد الوطني والتكنولوجيات الراهنة، الأمر الذي كان من شأنه أصدر قرارا بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة.

وقدم رئيس جامعة النيل الأهلية التهنئة لكل طلاب مصر المتفوقين بشكل عام وطلابه وابنائه من جامعة النيل الأهلية بشكل خاص، معربا عن تقديره لفكرة " الاحتفال بتفوق جامعات مصر " والتي من شأنها تحفيز طلاب الجامعات على التفوق الدراسي والعلمي حتى يتسنى لهم المشاركة في خدمة بلادهم وأن يكونوا ضمن دائرة المتفوقين ممن يتم تكريمهم، كذلك تحفيز الجامعات فيما بينها على المنافسة القوية في برامجها الطلابية والبحثية.

وأشاد الدكتور وائل عقل، بحديث الرئيس السيسي عن أهمية الجامعات الأهلية ودورها البحثي والعلمي في المجتمع وأن الجامعات الأهلية هدفها تعويض الفجوة فى القطاع التكنولوجي وتأكيده على أهمية الرقمنة ودورها فى سوق العمل فى الداخل والخارج، وهو ما تحاول دوما جامعة النيل الأهلية أن تقدمه حيث أنشأت الجامعة مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية وقدمت للمجتمع خريج قادر على الاندماج في سوق العمل في كل الشركات والتخصصات.

وعاهد رئيس جامعة النيل الأهلية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون جامعة النيل الأهلية وطلابها وخريجيها على قدر المسؤولية فيما يتعلق بخدمة البحث العلمي، وأن الجامعة تضع كل إمكاناتها في خدمة المشروعات القومية، حيث أن طلاب جامعة النيل ومراكزها البحثية يشاركون في تنفيذ عدد من المشروعات الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي، والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور وائل عقل، أن جامعة النيل الأهلية حريصة على تقديم تعليم وتعلم وجودة تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل الحالي والتطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، حيث أن الجامعة قائمة على ٤ محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليهم، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، و هم: التعلم – البحث العلمي – الابتكار و ريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي. و أن كل خريجي الجامعة لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدون مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا وبالتالي هم سفراء حقيقيين للدولة المصرية في الخارج.