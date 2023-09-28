تعرف على أعراض أمراض الكبد التى تظهر على الفم

يتجاهل عدد كبير من الأشخاص، الأعراض التحذيرية التي تظهر على الفم، والتي قد تكون مرتبطة باحتمالية إصابة الشخص بأمراض الكبد.
أعراض تحذيرية لأمراض الكبد تظهر على الفم
- شحوب في لون الشفاه
وفقًا لموقع إكسبريس، يعتبر شحوب الشفاه، واحدة من أبرز أعراض الإصابة بمرض تليف الكبد، حيث يؤدي نقص إنتاج كرات الدم الحمراء بالجسم، إلى عدم وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة بالكميات المطلوبة، وبالتالي تظهر الشفاه بلون شاحب.
- ظهور رائحة كريهة بالفم
تظهر رائحة الفم الكريهة، بسبب إهمال الأشخاص بنظافة الفم، لكنه أيضًا عرض يدل على وجود مشاكل في الكبد، وعدم قدرتها على التخلص من السموم الموجودة في الجسم.
- نزيف وتورم اللثة
عندما يتعرض الكبد لمشاكل، يصبح أقل قدرة على تكوين عوامل التخثر بالدم، مما يؤدي إلى حدوث نسبة من سيولة الدم، وبالتالي تعرض اللثة للتورم والنزيف.
- جفاف الفم
يرتبط نشاط الكبد بإفراز الغدد اللعابية بالفم، فعندها يضعف نشاط الكبد، يقل اللعاب بالفم، مما يؤدي إلى حدوث جفاف به.
- حدوث تغيرات في مظهر اللسان
يصبح اللسان أكثر احمرارًا، عندما تحدث مشاكل في الكبد، بسبب تراكم السموم التي لا يستطيع الكبد التخلص منها في مجرى الدم، ولذلك يفضل الذهاب إلى الطبيب واستشارته، في حالة ظهور أي عرض من الأعراض السابقة، من أجل اجراء التحاليل الطبية، واتخاذ الأدوية المناسبة.