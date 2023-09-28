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الخميس 28 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس كاراباو ويكسر لعنة السنوات

مباراة نيوكاسل يونايتد
مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي
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أقصى فريق نيوكاسل يونايتد، نظيره مانشستر سيتي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بعد الانتصار عليه بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

ونجح الماكبايس في التأهل للدور ثمن النهائي من كأس كاراباو، بفضل هدف سجله ألكسندر إيزاك في الدقيقة 52.

واستطاع فريق نيوكاسل أن يكسر لعنة السنوات، التي لم يحقق خلالها الفوز على السيتي، والتي امتدت إلى 4 سنوات و8 أشهر منذ يناير 2019.

وحرم نيوكاسل يونايتد بهذا الفوز، مانشستر سيتي من تحقيق البطولة الثانية له هذا الموسم، بعد خسارة كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من أرسنال، للقب بطولة كأس الدرع الخيرية.

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نيوكاسل مانشستر سيتى كأس كاراباو رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
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