صناع الخير تحتفل بانتهاء تدريب 40 سيدة بمركز استدامة للحرف اليدوية فى البدرشين

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل علي تمكين المرأة الريفية من خلال توفير التدريب اللازم وفرص عمل مناسبة واحياء الحرف التراثية، شهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إحتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من السيدات تشمل 40 متدربة بمركز استدامة من أهالى قرية نزلة الشوبك والقرى المجاورة لها بمركز ومدينة البدرشين والذى تم إفتتاحه عام 2022 للتدريب على الحرف والصناعات اليدوية والذى تمكن من تدريب ما يقرب من 200 سيدة خلال عامه الأول.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الاحتفالية تأتى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك QNB، والتى تم خلالها تدريب السيدات على إحتراف صناعة المشغولات اليدوية من المفروشات والعديد من المصنوعات الأخرى، مضيفةً أنه تم خلال الإحتفالية تسليم المتميزات من خريجات المركز أنوال لتمكينهم من بدء أنشطتهم العملية من المنزل.

وأكدت عبدالحليم، حرص المحافظة بالتعاون مع شركاء التنمية على إستمرار الدعم للسيدات من خريجات المركز بعد إنتهاء التدريب حيث تم عقد ندوة لتوعية السيدات بأليات وأدوات التحول الرقمى والشمول المالى، كما يتم توفير فرص لتسويق وعرض منتجاتهم من خلال إقامة المعارض إلى جانب تصديرها للعديد من الدول.