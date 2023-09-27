ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صناع الخير تحتفل بانتهاء تدريب 40 سيدة بمركز استدامة للحرف اليدوية فى البدرشين

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل علي تمكين المرأة الريفية من خلال توفير التدريب اللازم وفرص عمل مناسبة واحياء الحرف التراثية، شهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إحتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من السيدات تشمل 40 متدربة بمركز استدامة من أهالى قرية نزلة الشوبك والقرى المجاورة لها بمركز ومدينة البدرشين والذى تم إفتتاحه عام 2022 للتدريب على الحرف والصناعات اليدوية والذى تمكن من تدريب ما يقرب من 200 سيدة خلال عامه الأول.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الاحتفالية تأتى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك QNB، والتى تم خلالها تدريب السيدات على إحتراف صناعة المشغولات اليدوية من المفروشات والعديد من المصنوعات الأخرى، مضيفةً أنه تم خلال الإحتفالية تسليم المتميزات من خريجات المركز أنوال لتمكينهم من بدء أنشطتهم العملية من المنزل.

وأكدت عبدالحليم، حرص المحافظة بالتعاون مع شركاء التنمية على إستمرار الدعم للسيدات من خريجات المركز بعد إنتهاء التدريب حيث تم عقد ندوة لتوعية السيدات بأليات وأدوات التحول الرقمى والشمول المالى، كما يتم توفير فرص لتسويق وعرض منتجاتهم من خلال إقامة المعارض إلى جانب تصديرها للعديد من الدول.

ads
نائب محافظ الجيزة تشهد إحتفالية صناع الخير مناسبة انتهاء تدريب 40 سيدة مركز استدامة للحرف اليدوية بالبدرشين تمكين المرأة الريفية
ads