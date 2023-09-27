مؤتمر صحفي لوزير التعليم خلال الإجازة الرسمية بالدولة غدًا

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الخميس مؤتمر صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بحضور الوزير الدكتور رضا حجازي.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم شادي زلطة، ينعقد المؤتمر صباح الغد بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وينعقد المؤتمر خلال إجازة المولد النبوي الرسمية، التي اقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبرالجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ اجازة نصف العام 27 يناير المقبل.