نائب محافظ الجيزة يتفقد استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بأبو النمرس.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الإعدادية بنات ومدرسة النصر ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة أبو النمرس ، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث تابع النائب التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ على نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

والتقى النائب بعدد كبير من المعلمين مؤكدا لهم بحرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠ ، حيث تفقد النائب أعمال تطوير وتوسعة طريق ٦ أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق

وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة ، ورافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس وأمل حنفي وكيل الإدارة التعليمية بأبو النمرس ومسؤلي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.