محافظ المنيا: حملات للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الكهرباء

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الاربعاء رؤساء الوحدات المحلية باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى، حيث ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر الحالى على ان تبدأ المواعيد الشتوية يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر الجارى، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

كما شدد المحافظ على الالتزام بخطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة المؤسسات الحكومية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مطلع الأسبوع الجارى، بشأن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي أمن وسلامة المواطنين والالتزام بخفض الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية المضيئة بكافة المدن والمراكز.

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