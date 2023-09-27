التعادل السلبي يحسم لقاء طلائع الجيش وإنبي في الدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش وإنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

تعرض أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لحالة طرد في الدقيقة 55 من الشوط الثاني والمباراة، بعد التدخل العنيف مع لاعب فريق طلائع الجيش.

وأضاع لاعبي فريق طلائع الجيش بعض الفرص التي أتيحت له عن طريق خالد سطوحي قلب دفاع الفريق، بعد عرضية من أحمد متعب جناح الطلائع.

بهذا التعادل السلبي رفع فريق طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.