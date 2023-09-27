محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من رئاسة مجلس الوزراء

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدا من رئاسة مجلس الوزراء يضم كلا من اللواء هشام السوداني والدكتور محمد فرجاني، الدكتور خالد السيد، مساعدي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها في مختلف مدن المحافظة.

استعرض المحافظ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض شمال سيناء، والتي من بينها التجمعات التنموية والمحاور الجديدة وميناء العريش البحري ومشروع خط السكة الحديد وغيرها من المشروعات التي ستغير وجه الحياة بالمحافظة.

وأشار إلى قيام الدولة بضخ استثمارات في سيناء خلال السنوات الماضية بلغت أكثر من 700 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في قطاعات البنية التحتية والطرق والكهرباء والمياه وغيرها، لافتًا إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تولي سيناء وخاصة شمال سيناء أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد وفد رئاسة مجلس الوزراء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات التنموية والخدمية لخدمة المواطنين في سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء.

وقام الوفد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بزيارة عدد من المشروعات القومية والخدمية التي يجري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة من بينها ميناء العريش البحري ومحطة تحلية مياه الشرب بالكيلو 17 بالعريش ومحطات تحلية المياه ومستشفي العريش العام والوحدات الصحية والحضرية ومراكز الشباب واستاد العريش الرياضي والوحدات الاجتماعية ومكاتب البريد والحدائق العامة، ومساكن جهاز التعمير والأبنية التعليمية.

كما قام الوفد بزيارة مجمع محاكم شمال سيناء والتجمعات التنموية بوسط سيناء، مدينة رفح الجديدة، ومشروعات مركز ومدينة بئر العبد، جامعة العريش والمجمعات الأزهرية.