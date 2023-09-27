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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فيديو.. قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية يحتفل بالمولد النبوى

احتفالية وزارة الداخلية
احتفالية وزارة الداخلية بالمولد النبوي الشريف
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بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 1445هـ ..  نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بقاعة الإحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم ، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة نادية عمارة .

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد ، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للإندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وإنتهاج السلوك القويم .
   
فى نهاية الإحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف . 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

 

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قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بقاعة الإحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
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